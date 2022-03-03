Ordu Valiliği, bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ilçelerimizdeki okulların tamamında Fatsa, Perşembe, Çatalpınar ilçelerimizde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, Altınordu ve Ünye ilçemizde kırsal mahallelerdeki okullar ile ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Denizli’nin 3 ilçesinde okullar tatil

Denizli'nin bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kentte olumsuz hava şartlarının devam etmesi, insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturması nedeniyle Acıpayam, Çameli ve Kale ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma yüz yüze eğitime ara verildi. Eğitim ve öğretime uzaktan devam edilecek. Söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlileri ise idari izinli sayılacak" denildi.

Bitlis

Bitlis merkez ile Mutki ve Tatvan ilçelerinde, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle il merkezi ile Tatvan ve Mutki'deki tüm eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği ifade edildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Giresun

Giresun'un Çamoluk ve Espiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Çamoluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda eğitime 4 Mart Cuma ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Engelli ve hamile kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

Espiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle köylerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yüz yüze eğitime yarın ara verilmesi kararı alındığını aktarıldı.

Isparta

Isparta'da kar yağışı nedeniyle eğitime verilen ara yarın da sürecek.

Valilikten yapılan açıklamada kar, buzlanma ve soğuk havanın yarın da etkisini sürdüreceği belirtilerek, "4 Mart Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, motorlu sürücü kursları, uygulama eğitim merkezleri, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine ara verilmiştir" sözlerine yer verildi.

Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Kentte kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edilmişti.

Konya

Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Beyşehir, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Tuzlukçu, Sarayönü ve Yunak'ta yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Cihanbeyli ve Kadınhanı ilçelerinde ise bazı mahallelerdeki okullar bir gün tatil edildi.

Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.