Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 23:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da eğlence merkezinde silahlı kavga: 3 yaralı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir eğlence merkezinde çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Adnan Menderes Caddesi'ndeki bir eğlence merkezinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi bıçak ve silahla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
B.A, B.S. ile ismi öğrenilemeyen 1 yaralı, olay yerindeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.
Etiketler: Ambulans
Son Haberler
- 23:40
- 23:35
- 23:27
- 23:27
- 23:36
Sıradaki Haber
Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz