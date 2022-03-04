Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 01:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de soba zehirlenmesi: 1 ölü
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde soba zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Çömlekçi Mahallesi'nde yaşayan Hasan ve Nesibe Kavasoğlu çiftinden haber alamayan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, yerde baygın halde buldukları çifte müdahalede bulundu.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftten Hasan Kavasoğlu müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Hayati tehlikesi bulunan Nesibe Kavasoğlu, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Hasan Kavasoğlu'nun cesedi, ekiplerin olay yeri incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Etiketler: Balıkesir Soba Zehirlemesi
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