Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul merkezli 4 ilde kaçakçılık operasyonu: 21 gözaltı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, kaçakçılara İstanbul merkezli 4 ilde operasyon yaptı. Operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalar devam ediyor.
`Suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak`, `Örgütün faaliyeti çerçevesinde Kaçakçılık yapmak` suçlarını işledikleri tespit edilen 24 şüpheliye İstanbul, Kocaeli, Adıyaman ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı.
Etiketler: İstanbul Kaçakçılık Adıyaman Kocaeli İzmir
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