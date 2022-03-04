İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalar devam ediyor.

`Suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak`, `Örgütün faaliyeti çerçevesinde Kaçakçılık yapmak` suçlarını işledikleri tespit edilen 24 şüpheliye İstanbul, Kocaeli, Adıyaman ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı.