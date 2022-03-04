Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 10:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye sınırında 1'i terörist 6 kişi yakalandı
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i terör örgütü DEAŞ mensubu 6 kişi yakalandı.
Mehmetçik sınır hattında da teröristlere geçit vermiyor. Suriye'den yurda girmeye çalışan 1'i terörist toplam 6 kişi Hudut Kartalları tarafından yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/xlVQTmKmHw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Sınır Güvenliği DEAŞ
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