Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 ilde kaçak sigara operasyonu: 22 gözaltı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda sigara ve tütün kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 22 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin kaçak yollardan yurda sokulan ve yurt içinde üretilen yüklü miktarda sigara ve tütün ürünlerini piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 22 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda kaçak olduğu belirlenen yüklü miktarda sigara ve tütün mamulü ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
Etiketler: Sigara Kaçakçılık İstanbul
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