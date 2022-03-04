Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bölücü terör örgütü FETÖ'ye, Balıkesir merkez olmak üzere İstanbul, İzmir ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 26 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ üyesi olduklarına dair haklarında ihbar ve deliller bulunan 26 zanlı hakkında gözaltı kararı verdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir merkezli 4 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakaladı.
Gözaltına alınan 26 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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