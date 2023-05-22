Van'da kaçak avlanan 20 ton inci kefali ele geçirildi

İnci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İnci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Ekipler, özellikle kaçak avcıların ağ attığı mansap alanında nöbetlerini sıklaştırdı.

15 kişiye 167 bin lira idari para cezası uygulandı

Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, 3 ay sürecek olan avlanma yasağının devam ettiğini belirtti.

Avlanma yasağı öncesi bir ay boyunca hazırlık çalışması yürüttüklerini ifade eden Şube Müdürü Demir, “Yasak süresince jandarma, sahil güvenlik, deniz polisi, emniyet, il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri personelleri 7 gün 24 saat esaslı görev yapılıyor. Yapılan denetimlerle kaçak avcılığa müsaade edilmemektedir. 15 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında 20 ton inci kefaline el konuldu. Kaçak avlanan 15 kişiye 167 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 6 bin metre uzunluğunda manyat ve misina ağı ile 23 adet av aracına el konuldu” dedi.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde de kaçak avlanan 35 kişi hakkında 136 bin lira idari para cezasının uygulandığını hatırlatan Demir, yasak süresince geceli gündüzlü denetimlerine aralıksız devam edeceklerini söyledi.