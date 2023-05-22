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Türkiye
AA 22.05.2023 08:53

Ankara merkezli PKK ve DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 24 şüpheliden 17'si yakalandı.

Ankara merkezli PKK ve DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen PKK/KCK soruşturmasında, 19 zanlının örgüt tarafından verilen çağrı ve talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içinde yapılan örgütsel etkinliklere katıldığı belirlendi. Şüphelilerin terör örgütünün şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propaganda yaptıkları tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrıca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 5 şüphelinin örgüt içinde yer alarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğuna dair deliller elde edildi.

Başsavcılığın iki soruşturmada haklarında gözaltı kararı verdiği 24 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı olarak operasyonlar başlatıldı.

17 zanlı gözaltına alındı

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara, Van, İzmir, Erzurum, Bingöl, Bursa ve Diyarbakır'daki operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu belirlenen 17 zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda şüphelilere ait ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 15 mermi, kurusıkı tabanca ile ruhsatsız av tüfeği, fişek, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma TEM şube müdürlükleri ekiplerince devam ediliyor.

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Ankara DEAŞ PKK/KCK Terörle Mücadele
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