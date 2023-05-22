Açık 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.05.2023 06:12

İstanbul'da polise mukavemet eden 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Kadıköy'de polise mukavemet eden 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da polise mukavemet eden 4 kişi gözaltına alındı

Akşam saatlerinde Moda Sahili'ne gelen bir grup yüksek sesle müzik açıp eğlenmeye başladı.

Yürüyüş yolunun kapatılması ve çevredekilerin şikayeti üzerine bölgeye gelen polis ekipleri gruptakileri uyardı.

Uyarıları dikkate almayan gruptakiler, polis ekipleri ile tartışmaya başladı.

Polis ekipleri, çıkan arbede üzerine biber gazıyla grubu dağıtmaya çalıştı. Bazı kişilerin saldırması üzerine havaya ateş açan ekipler, gruptakilerin dağılmalarını sağladı.

Ekipler, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında görevli memura mukavemetten işlem yapıldı.

ETİKETLER
İstanbul Polis
Sıradaki Haber
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:40
Instagram'da dünya çapında kesinti
06:32
Çin ABD'nin en büyük çip üreticisinin ürünlerini yasakladı
06:25
Kurt Cobain’in parçaladığı gitar yaklaşık 600 bin dolara satıldı
06:23
Marsilya'da araca Kalaşnikof saldırısı: 3 kişi hayatını kaybetti
06:14
Fransa'da onlarca çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan rahip yargılanacak
06:16
Suudi Arabistanlı astronotların da bulunduğu uzay mekiği AX-2 başarıyla fırlatıldı
Roma'daki ünlü Aşk Çeşmesi siyaha boyandı
Roma'daki ünlü Aşk Çeşmesi siyaha boyandı
FOTO FOKUS
Sosyal medya için drift yapan sürücüye 20 bin 342 TL ceza
Sosyal medya için drift yapan sürücüye 20 bin 342 TL ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ