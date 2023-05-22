İstanbul'da polise mukavemet eden 4 kişi gözaltına alındı

Akşam saatlerinde Moda Sahili'ne gelen bir grup yüksek sesle müzik açıp eğlenmeye başladı.
Yürüyüş yolunun kapatılması ve çevredekilerin şikayeti üzerine bölgeye gelen polis ekipleri gruptakileri uyardı.
Uyarıları dikkate almayan gruptakiler, polis ekipleri ile tartışmaya başladı.
Polis ekipleri, çıkan arbede üzerine biber gazıyla grubu dağıtmaya çalıştı. Bazı kişilerin saldırması üzerine havaya ateş açan ekipler, gruptakilerin dağılmalarını sağladı.
Ekipler, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında görevli memura mukavemetten işlem yapıldı.