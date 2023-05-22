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Türkiye
İHA 22.05.2023 03:03

Sakarya'da yangın çıkan tek katlı ev küle döndü

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde tek katlı ev alev alev yandı. Yangın, vatandaş ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sakarya'da yangın çıkan tek katlı ev küle döndü

Süngüt Mahallesi’nde Recep Yaylı’ya ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi sardı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahallelinin seferber olduğu yangına, mahallede ikamet eden ve tavuk çiftliği işletmeciliği yapan Uğur Alemdar’a ait tankerlerle de müdahale edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.

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Sakarya Yangın İtfaiye
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