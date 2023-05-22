Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yurt genelinde etkisini gösteren gök gürültülü kuvvetli sağanak etkisini önümüzdeki hafta da devam ettirecek.

Hafta sonuna kadar ani fırtına, rüzgar, dolu ve yıldırım bekleniyor.

Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde seyredecek.

Doğu ve Güneydoğu'da çamur şeklinde yağış bekleniyor

Mevsime uygun olarak yağışlar genellikle öğleden sonra başlayacak. Özellikle iç kesimlerde yer yer kuvvetli yağış görülecek.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hafta başında rüzgar güneyden kuvvetli esecek. Rüzgarla birlikte toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış bekleniyor.

Üç büyükşehirde de yağış var

Ankara'da hafta boyunca gök gürültülü sağanak var. Yağış İstanbul'da salı ve çarşamba, İzmir'de haftanın ilk üç günü etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sel ve su baskınlarına karşı da vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.