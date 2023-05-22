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Türkiye
TRT Haber 22.05.2023 05:43

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yeni haftada da yurt genelinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bugün ve yarın toz taşınımıyla çamur şeklinde yağış bekleniyor.

Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yurt genelinde etkisini gösteren gök gürültülü kuvvetli sağanak etkisini önümüzdeki hafta da devam ettirecek.

Hafta sonuna kadar ani fırtına, rüzgar, dolu ve yıldırım bekleniyor.

Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde seyredecek. 

Meteoroloji'den 12 kente "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji'den 12 kente "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Doğu ve Güneydoğu'da çamur şeklinde yağış bekleniyor

Mevsime uygun olarak yağışlar genellikle öğleden sonra başlayacak. Özellikle iç kesimlerde yer yer kuvvetli yağış görülecek.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hafta başında rüzgar güneyden kuvvetli esecek. Rüzgarla birlikte toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Üç büyükşehirde de yağış var

Ankara'da hafta boyunca gök gürültülü sağanak var. Yağış İstanbul'da salı ve çarşamba, İzmir'de haftanın ilk üç günü etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sel ve su baskınlarına karşı da vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu. 

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