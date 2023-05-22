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Türkiye
İHA 22.05.2023 04:09

Acı sürgün 159. yılında unutulmadı

Düzce'de Çerkezler, Çarlık Rusyası’nın, Kafkaslardan Çerkez halkını sürgüne göndermesinin 159. yılını sessiz yürüyüşle andı. Çerkezler, yürüyüşün sonunda ise sürgün sırasında hayatını kaybedenler için dua edip lokma dağıttı.

Acı sürgün 159. yılında unutulmadı
[Fotograf: İHA]

Çarlık Rusyası’nın stratejik olarak önemli gördüğü Kafkasya’yı ele geçirmek için 1864 yılında bölgede yaşayan Çerkez ve Abhaz halkları çeşitli yöntemlerle vatanlarından sürgün edişinin 159. yıl dönümü ve sürgün sırasında hayatını kaybedeler anıldı.

Anıtpark Meydanı'nda toplanan Çerkezlere, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, AK Parti Düzce İl başkanı Hasan Şengüloğlu da eşlik etti.

Acı sürgün 159. yılında unutulmadı

"21 Mayıs 1864 hiçbir Çerkez’in unutamayacağı bir tarih oldu"

Burada yapılan törende konuşan Ayşe Sezgin şöyle konuştu:

“Biz Kafkas halkları bundan 159 yıl önce 101 yıl süren savaşta Çarlık Rusyası’na karşı vatanımızı ve özgürlüğümüzü savunduk. Maalesef bu savaşlar sonunda Çarlık Rusyası’nın orantısız gücüne karşı 21 Mayıs 1864 yılında savaşı ve milyonlarca insanımızı kaybettik. 21 Mayıs 1864 hiçbir Çerkez’in unutamayacağı bir tarih oldu” 

Konuşmaların ardından meydanda toplananlar ellerinde Çerkez, Abhaz ve Türk bayraklarıyla birlikte sessiz şekilde Cedidiye Meydanı'na kadar yürüdü.

Acı sürgün 159. yılında unutulmadı

"Bizim için bugün çok acı bir gün"

Programa katılan Erkan Dinçer isimli vatandaş “Her sene 21 Mayıs tarihinde geçmişte bizim atalarımızın yaşadığı sıkıntıları burada hissediyoruz ve o acıları burada tekrar tekrar paylaşıyoruz. Dolayısıyla bizim için bugün çok acı bir gün. Bu acı günlerimiz yaşanmış olayları unutmamak için de her sene tekrarlamak zorundayız. Bu arada Osmanlı’nın bize göstermiş olduğu misafirperverlikler, Türkiye'de yaşadığımız süre içinde bu memleketi kendi vatanımız kabul edip üzerimize düşen görevleri de en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Başka bir vatandaş ise, “Geçmişte yaşanan acı olaylarda hayatını kaybeden büyüklerimizi anmak üzere bir araya geliyoruz. Anıtpark’tan buraya kadar yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Tüm ölenlerimizin anısına sessiz bir yürüyüş oluyor bu. Yine sürgün sırasında hayatını kaybeden büyüklerimizin ruhlarına mevlidi şerif okunuyor” diye konuştu.

Cedidiye Meydanı'ndaki program ise katılanlara lokma dağıtımı ile sona erdi.
 

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