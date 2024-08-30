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Türkiye
AA 30.08.2024 11:44

Van'da inşa edilecek barajla 5 bin hektar alan sulu tarıma kavuşacak

Van'ın Çaldıran ilçesinde inşa edilecek Çubuklu Barajı tamamlandığında 11 mahallede 5 bin hektar alan sulu tarıma kavuşacak. Böylece bölgede tarımsal üretim hareketlenecek, tarım ürünlerinde artış yaşanacak.

Van'da inşa edilecek barajla 5 bin hektar alan sulu tarıma kavuşacak

İlçeye 28 kilometre uzaklıktaki Çubuklu Mahallesi'nde yapılması planlanan 30 milyon metreküp su depolama kapasiteli barajın bölgenin tarımsal üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Barajın yapılacağı bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdür Yardımcısı Mazhar Çalış'tan bilgi aldı.

Türkmenoğlu, Çaldıran'ın yıllardır hayalini kurdukları Çubuklu Barajı'nın yapımına kısa sürede başlayacaklarını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Van'ın en büyük projelerinden biri

Barajın ekonomiye, tarıma ve hayvancılığa katkı sağlayacağını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizin en büyük projelerinden birini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Baraj tamamlandığında yaklaşık 50 bin dönüm arazi suya kavuşacak. Alanda 30 milyon metreküp su depolanacak. Kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Ardından barajın dolgusu yapılacak, ana gövde inşaatına başlanacak. Su ve yeşillik medeniyetin göstergesidir. 3 milyar liralık yatırım olan proje ile 11 mahallemiz tarımsal üretim alanına dönüşecek. 200 kilometrelik modern borulu bir sulama sistemi kurulacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Tarım ve Orman Bakanımıza vatandaşlarımız adına teşekkür ederim. Çiftçilerimiz ve ilimize hayırlı olsun."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Yıllardır projenin hayata geçmesini bekliyorduk"

DSİ 17. Bölge Müdür Yardımcısı Çalış ise ilçeye yapılacak baraj için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Baraj tamamlandığında 11 mahallede 5 bin hektar alan sulu tarıma kavuşacak. Bölgede böylece tarımsal üretim hareketlenecek, tarım ürünlerinde artış yaşanacak. Emeği geçen devlet büyüklerimize teşekkür ederim. Barajın ülkemize, ilçemize ve yöre halkına hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Muhtar Erdal Karakoç, "Yıllardır projenin hayata geçmesini bekliyorduk. Barajın tamamlanmasıyla bölgemizdeki araziler tarıma kazandırılacak, üretim yapılacak. Gençlerimiz için iş alanları açılacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekilimize çok teşekkür ederim. Devletimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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