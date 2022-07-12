Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 03:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı
Van'ın Çatak ilçesinde ot biçme nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Sırmalı Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 9 kişi de olay yerinde çağrılan ambulanslarla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 4'ü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Jandarma mahallede, polis ekipleri de hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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