Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 02:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta otomobil ve traktör çarpıştı: 5 yaralı
Tokat'ta, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Veysel Üner (63) idaresindeki 60 DP 752 plakalı traktör ile Baki Arslan (61) yönetimindeki 58 TS 045 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel beldesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücü Arslan ile otomobilde bulunan Kader Duru Bingöl (5), Hafize Arslan (51), Elif Güzeyya Bingöl (8) ve Hatice Bingöl (47) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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