Haber Giriş: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 23:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Antalya'da minibüs ile otobüs çarpıştı: 8 yaralı
[Fotograf: İHA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan minibüs ile otobüs çarpıştı, 8 kişi yaralandı.
Saat 12.45 sıralarında, Karabük Mahallesi'nde seyreden A.K. yönetimindeki minibüs, karşı yönden gelen M.D. yönetimindeki otobüs ile çarpıştı.
Minibüs şoförü A.K. ile yolcular A.T., E.T., M.E.T., G.T., G.T., M.T. ile D.T. yaralandı.
112 acil sağlık ekipleri tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
Son Haberler
- 00:10
- 23:49
- 23:11
- 23:10
- 23:22
Sıradaki Haber
Rize'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz