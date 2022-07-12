Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 02:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de sahte içkiden zehirlenen kişi öldü
Kırşehir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kırşehir'in Akçaağıl köyünde 15 gün önce tarlada sahte alkollü içki aldıktan sonra rahatsızlandığı iddia edilen S.T (39), yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavisi yoğun bakımda devam eden S.T, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Kırşehir Sahte Alkol Sahte İçki
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