Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Van'da hayatını kaybeden kişi sayısı 13 oldu
[Fotoğraf: TRT Haber ]
Van Valiliği, Gevaş-Tatvan arası sahile yakın su yüzeyinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir kişinin daha cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı. Ölü sayısı 13'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika Van van'da göçmen teknesi battıSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 12:59
Son Haberler
- 12:58
- 13:01
- 12:54
- 12:50
- 12:48
Sıradaki Haber
Kuyumcunun aracını soydular, kadın kıyafetiyle kaçmaya çalıştılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz