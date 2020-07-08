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Yaralı martıyı sahil güvenlik ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denize düşen yaralı martıyı sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
Zonguldak'ta bulunan Ereğli Limanı içerisinde bir martının yaralandığını gören vatandaşlar durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, denize düşen martıyı kurtardı.
Sahil güvenlik ekipleri tarafından Karadeniz Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeline teslim edilen martı, tedavi altına alındı.
Etiketler: Sahil güvenlik Martı kurtarma Ereğli LimanıSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 13:06
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