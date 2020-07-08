Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde pazartesi günü Ilgardere ve Yalova köyleri yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebepten orman yangını çıkmıştı.

Çanakkale'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen 500'ü aşkın kişiden oluşan ekipler, farklı bölgelerde etkili olan yangını yerden ve havadan müdahale etti. 20 helikopter, 2 uçak, 118 arazöz, 20 dozer çalışmalara katıldı.

Yangın hem İHA'lardan alınan bilgiler hem de termal drone desteğiyle kontrol altına alındı.

TRT Haber yangının ilk çıktığı anlara ilişkin görüntülere ulaştı. Görüntülerde alevlerin hızla yayıldığı dumanın bölgeyi kapladığı görüldü.