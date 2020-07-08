Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Gelibolu yangını böyle başladı
Çanakkale'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çıkan ve yaklaşık 20 saatte kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. TRT Haber'in ulaştığı görüntülerde yangının ilk çıktığı anlar yer aldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde pazartesi günü Ilgardere ve Yalova köyleri yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebepten orman yangını çıkmıştı.
Çanakkale'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen 500'ü aşkın kişiden oluşan ekipler, farklı bölgelerde etkili olan yangını yerden ve havadan müdahale etti. 20 helikopter, 2 uçak, 118 arazöz, 20 dozer çalışmalara katıldı.
Yangın hem İHA'lardan alınan bilgiler hem de termal drone desteğiyle kontrol altına alındı.
TRT Haber yangının ilk çıktığı anlara ilişkin görüntülere ulaştı. Görüntülerde alevlerin hızla yayıldığı dumanın bölgeyi kapladığı görüldü.
Etiketler: gelibolu Çanakkale orman yangınıSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 12:49
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