UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki bölgede, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler arasında gezinti yapan turistler, ziyarete açık bulundurulan ören yeri, müze ve görsel güzellikleriyle masalsı görünüm sergileyen alanları ziyaret ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı ile Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle başlatılan Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı ile güvenli tatil imkanına kavuşan turistler, alınan tedbirler çerçevesinde turlara katılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Turistler "yeni normal"in keyfini yaşıyor

Kapadokya'da, turistlerin en çok ilgi gösterdiği Ürgüp ve Avanos ilçeleri ile Göreme, Uçhisar ve Ortahisar beldeleri ve çevresindeki turistik merkezlerde gün boyu etkinliklere katılan yabancı turistler, "yeni normal"in keyfini yaşıyor.

Göreme beldesindeki Esentepe mevkisinden peribacalarını seyreden Kolombiyalı Manuela Garcia, öğrenci olduğu Uruguay'dan, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 ile mücadele sürecindeki normalleşmenin ardından arkadaş grubuyla çeşitli ülkelere yönelik seyahate başladığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye, turistler için çok güvenli bir ülke"

Türkiye'de kendini birçok ülkede olduğundan daha güvende hissettiğini ifade eden Garcia, "Kapadokya'da olmaktan dolayı mutluyum. Türkiye, turistler için çok güvenli bir ülke. Her yer açık ve çok temiz. Biz de hem rahatlıkla geziyoruz hem de sosyal mesafe, temizlik kurallarına riayet ediyoruz. Her şey umduğumdan daha güzel." dedi.

Uruguaylı Daniela Decoud ise Kapadokya'ya gelirken sıcak hava balon turuna katılmayı hayal ettiğini, COVID-19 tedbirleri kapsamında turların yapılamadığını öğrendiğinde üzüldüğünü ifade ederek en kısa süre içinde bölgeye yeniden gelmeyi hedeflediğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Decaud, "Bize kapılarını açan ilk ülke olması nedeniyle Türkiye'ye minnettarım. Burada gerçekten harika zaman geçiriyoruz. Çok güzel bir manzaraya sahip olan Kapadokya'dan çok mutlu ayrılacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Yürütme Kurulu (KBYK) Üyesi Ali Şenöz de bölgede yabancı turistleri belirli aradan sonra yeniden görmekten dolayı memnuniyet duyduklarını, ağustos ayından itibaren bölgedeki hareketliliğin daha da artmasını beklediklerini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

"Otellerimiz gelecek aylar için farklı ülkelerden rezervasyon almaya başladı"

Turistlerin Türkiye'de güvenli ve huzurlu bir şekilde dinlenme imkanı bulabildiğini belirten Şenöz, şöyle konuştu:

"Yabancı misafirlerimizi ağırlamaya başladık. İlk olarak Uruguaylı konuklarımız bölgeye geldi. Farklı ülkelerden yabancı turistleri de bölgede misafir etmeyi bekliyoruz. Misafirlerimiz koronavirüs ile ilgili alınan tedbirleri, araçların, otel ve konaklama tesislerinin temiz olmasını takdir ediyor. Yurt dışında Türkiye ile ilgili bu yönde olumlu bir algının hakim olduğunu ifade ediyorlar. Ülkelerine döndüklerinde arkadaşlarına Türkiye'ye gitmelerini tavsiye edeceklerini söylüyorlar. Turistler, gayet güvenli bir ortamda tatillerini yapabiliyor. Umarım balon uçuşları başladığında daha büyük bir potansiyelle hizmet vermeye başlayacağız. Bazı otellerimiz gelecek aylar için farklı ülkelerden rezervasyon almaya başladı. Türkiye, koronavirüs ile mücadele konusunda başarısını devam ettirdiği müddetçe daha çok yabancı turist ağırlayacağımıza inanıyorum."

[Fotoğraf: AA]

Geçen ay yaklaşık 17 bin turist gezdi

Nevşehir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, bölgedeki müze ve ören yerlerini geçen ay 6 bin 365'i müze kartlı olmak üzere 16 bin 791 kişi gezdi.

Bölgede en çok ziyaret 6 bin 974 kişiyle Zelve Ören Yeri'ne gerçekleştirildi.

Listede ikinci sırada 4 bin 251 turistin gezdiği Göreme Açık Hava Müzesi, üçüncü sırada ise 4 bin 200 ziyaretçi sayısı ile Hacı Bektaş Veli Müzesi yer aldı.

Bölgedeki müze ve ören yerlerini geçen yılın aynı döneminde 428 bin 230 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

"Kurban Bayramı tatili yaklaştıkça bölgedeki yoğunluğun artacağını düşünüyorum"

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, COVID-19 ile mücadele sürecinde ortaya konulan başarının ardından ziyarete açılan turistik alanlarda sakinlik yaşandığını, süreç ilerledikçe hareketliliğin artmasını beklediklerini söyledi.

Bölgedeki etkinliklerden sıcak hava balon turlarının tedbirler kapsamında 1 Ekim'e kadar durdurulduğunu ancak birbirinden renkli aktivitelerin konuklara sunulduğunu aktaran Durmaz, şöyle konuştu:

"Turizmde yavaş yavaş kıpırdanma başladı. Yerli konuklarımızın yanı sıra Avrupa’dan küçük gruplar görülmeye başlandı. Kurban Bayramı tatili yaklaştıkça bölgedeki yoğunluğun artacağını düşünüyorum. Kapadokya, tarihi, doğal ve kültürel güzellikleriyle önemli bir destinasyon. Bölgede, sıcak hava balonu önemli bir aktivite ama Kapadokya'yı sadece balon turu üzerinden değerlendirmemek gerekir. Bölgede at, ATV motorları, deve ve arazi araçlarıyla turlar düzenleniyor. Ayrıca, vadi yürüyüşleri yapılıyor."