İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine yönelik çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Ocak-haziran aylarını kapsayan 6 aylık süreçte gerçekleşen 302 olayda, 5 bin 351 sığınmacı umut yolculuğunda yakalandı. Yaşanan olaylarda ise 70 sığınmacı öldü, ayrıca 69 kişiye tıbbi müdahalede bulunulduğu kaydedildi.

Yunan askeri ise Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacıları Türk sularına geri gönderdi. Bu olaylar, Sahil Güvenlik faaliyet raporlarında da ortaya konuldu.

3 bin 603 sığınmacı Yunan güçleri tarafından engellendi

Çanakkale, Balıkesir ve İzmir Dikili'den Midilli'ye, İzmir Çeşme ve Menderes ile Aydın Didim ve Kuşadası'ndan Sakız Adası'na, Muğla Marmaris'ten Rodos'a, Antalya Kaş'tan Meis'e ve Muğla Bodrum'dan İstanköy ve Farmakosini adalarına geçmek için denize açılan 5 bin 351 sığınmacının 3 bin 603'ünün, Yunan güvenlik güçlerince engellendiği öğrenildi.

Çoğu Suriyeli, Afganistan, Filistin, Irak, Mısır, Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Somali gibi farklı ülkelerden daha iyi bir yaşam için umuda yolculuğa çıkan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar, bu engellemeler sırasında zor anlar yaşadı. Bazen lastik botları sopalarla delinerek ya da kesilerek batırılan, tekne botları sökülen ya da can salına kaderine terk edilen sığınmacılar, birçok kez ölüm kalım savaşı verdi.

Botları batırmaya kalktılar

Geçen mart ayında yaşanan olayda, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca bulundukları botun batırılmaya çalışılan sığınmacılar, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Botun batırılmaya çalışıldığı o anlar da görüntülenmişti.

Son olarak Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Çıplak Ada’nın batısında, 30 Haziran'da, sığınmacılarda alınan ifadeye göre, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik botları kesilen sığınmacılardan saatlerce suda kaldı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, 36 sığınmacıyıı kurtardı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı.