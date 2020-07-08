Kocaeli'de gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

İzmit ilçesinde, Kadıköy Mahallesi'nin en işlek caddesi olan Bulvar Caddesi ve bazı sokaklar ile iş yerlerini su bastı.

[Fotoğraf: AA]

Su baskını nedeniyle bölgede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, iş makinesi ve vidanjörlerle suyu tahliye etmeye çalışıyor.

[Fotoğraf: AA]

Kentte dün geceden beri devam eden sağanak nedeniyle metrekareye 64 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

Sakarya

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Alandere, Yayla ve Hızar mahallelerinde dere taşkınları meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

Taşkın yaşanan bölgede bazı evleri su bastı. Bölgede yollar, mezarlık ve bazı tarım arazilerinde yoğun su birikintileri oluştu.

Kocaali Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, sağanaktan olumsuz etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.

Düzce

Düzce'de geceden itibaren etkili olan kuvvetli yağışın ardından caddelerde su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola çıkan sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Zonguldak

Zonguldak'ta sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Şehir merkezinde oluşan su birikintileri, bazı yollarda araçların ilerlemesine engel oldu.

[Fotoğraf: AA]

Su birikintilerinden geçmeye çalışırken arızalanan bazı araçlar nedeniyle trafik ekipleri, sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.

Belediye ekiplerince tıkanan mazgallar temizlenerek suyun tahliye edilmesinin ardından yollar ulaşıma açıldı.

[Fotoğraf: AA]

Kozlu ilçesinde ise sahil yolunun Sevgi Evleri mevkiinde ulaşım bir süre sağlanamadı.

Bartın

Bartın'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Bartın-Karabük yolu Safranbolu Kavşağı mevkiinde ana yol, su birikintisinden ulaşıma kapanırken araçlar alternatif yollara yönlendirildi.

[Fotoğraf: AA]

Kapanan yollarda su tahliyesi için kara yolları ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

Kentin birçok noktasında, yollarda biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerdi.

Bursa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağış sebebiyle, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Yarım saat süren şiddetli yağmur nedeniyle birçok cadde, sokak, alt geçit, işyerleri ve evler sular altında kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

Sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saklanacak yer aradı.

Yolda bulunan sürücülerde araç kullanırken zorlandı. Cadde ve sokakların sular altında kaldığı bölgede vatandaşlar karşıdan karşıya geçmek için her yolu denediler.

Sular altında kalan yerlerde ise ekipler çalışma yaparak suların tahliyesini sağladı.