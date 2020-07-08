Haber Giriş: Kaynak: AA
Kuvvetli rüzgardan devrilen çınar ağacı yolu kapattı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir ağaç, kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilerek yolu kapattı. Ekiplerin çalışmasıyla ağaç kaldırıldı, yol yeniden trafiğe açıldı.
İlçede kuvvetli rüzgar, Irmak Sokağı'ndaki çınarın devrilerek yolun kapanmasına neden oldu.
Büyükşehir Belediyesi Gemlik İtfaiye Amirliği, Gemlik Belediyesi Zabıta ile Park ve Bahçeler müdürlükleri, olay yerinde çalışma yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, köküne yakın bir bölümden koparak devrilen ağacı kaldırıp yolu yeniden ulaşıma açtı.
Etiketler: bursa gemlik kuvvetli rüzgar apaçSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 11:32
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