İlçede kuvvetli rüzgar, Irmak Sokağı'ndaki çınarın devrilerek yolun kapanmasına neden oldu.

Büyükşehir Belediyesi Gemlik İtfaiye Amirliği, Gemlik Belediyesi Zabıta ile Park ve Bahçeler müdürlükleri, olay yerinde çalışma yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, köküne yakın bir bölümden koparak devrilen ağacı kaldırıp yolu yeniden ulaşıma açtı.