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Saros Körfezi'nde kalabalık yerlerde maske takmak zorunlu oldu
[Fotoğraf: AA]
Saros Körfezi'nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında maske takmak zorunlu hale getirildi. Karara uymayanlara 900 lira ceza uygulanacak.
Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'ndeki kalabalık yerlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi.
Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Nuri Özder başkanlığında toplandı.
[Grafik: TRT Haber]
Toplantıda, Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Erikli ve Yayla sahillerindeki kalabalık yerlerde maske takma zorunluluğu getirilmesi kararı alındı.
Karara uymayanlara 900 lira ceza uygulanacak.
Etiketler: Ege denizi saros körfezi maske maske zorunluluğu olan illerSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 10:56
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