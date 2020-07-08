İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. idaresindeki 22 ER 626 plakalı aracı Siğili köyü yakınlarında durdurdu.

Kontrollerde, aracın bagaj bölümünde, denizden çıkarılması, satılması ve nakledilmesi yasak 68 torba halinde 1 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi.

Ekipler E.K'ye 7 bin 863 lira ceza uyguladı ve aracı trafikten men etti.

Midyeler doğal ortamlarına bırakılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.