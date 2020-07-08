Haber Giriş: Kaynak: AA
Edirne'de kaçak avlanmış 1 ton midye ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir araçta kaçak avlanmış 1 ton kaçak midye ele geçirildi. Sürücüye para cezası uygulandı, midyeler de doğal ortamına bırakıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. idaresindeki 22 ER 626 plakalı aracı Siğili köyü yakınlarında durdurdu.
Kontrollerde, aracın bagaj bölümünde, denizden çıkarılması, satılması ve nakledilmesi yasak 68 torba halinde 1 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi.
Ekipler E.K'ye 7 bin 863 lira ceza uyguladı ve aracı trafikten men etti.
Midyeler doğal ortamlarına bırakılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: midye Edirne beyaz kum midyesiSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 10:41
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