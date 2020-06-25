Öksürme ve hapşırma ile koronavirüsün ağızdan çıkan damlacıklar yoluyla yayıldığı artık biliniyor.

Bazı damlacıklar, havada 2,4 metreden daha fazla yol katedip, solunum yoluna girebiliyor.

Ancak yapılan son araştırmalara göre virüs taşıyan damlacıklar sadece öksürme ya da hapşırma ile değil konuşma yoluyla da taşınabiliyor.

Özellikle yüksek sesle konuşmak, tehlikeyi daha da artırıyor.

Tennessee ve Rush Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı son araştırmalara göre bir dakika boyunca yüksek sesle konuşmak, uzun mesafeler katedebilecek bin damlacık üretebiliyor.

Öksürmede bu sayı 3 bine, hapşırmada ise 40 bine ulaşıyor.

[Grafik: Hafize Yurt]

Tüm damlacıklar virüs taşıyor mu?

Araştırmada dikkat çekilen noktalardan biri, ağızdan çıkan tüm damlacıkların virüs taşıma ihtimali olmadığı. Bilim insanlarına göre büyük damlacıkların virüs taşıma ihtimali daha yüksek ancak havada kalma süreleri daha kısa.

Küçük damlacıklarda ise tam tersi söz konusu. Yani virüs taşıma ihtimalleri düşük ancak havada kalma süreleri daha fazla.

Özetle, sosyal hayatta maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak, her alanda hayati önem taşıyor.

Araştırmada, bir kişinin ciğerlerinden havaya atılan damlacıkların 6 metreye kadar havada kalabileceği bilgisine yer verilirken, virüsün havalandırma sistemleri ile taşınma ihtimaline yönelik araştırmaların sürdüğü açıklandı.