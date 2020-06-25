Yeni tip koronavirüs kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybının görüldüğü ABD'de vakalar da artmaya devam ediyor.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 35 bin 608 artarak 2 milyon 425 bin 424'e ulaştı.

COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 841 artarak 123 bin 500'e çıktı.

'Halkın davranışları değişmezse 1 Ekim itibarıyla COVID-19 kaynaklı ölü sayısı 179 bin 106 olur'

Washington Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Enstitüsünün yeni yayınladığı COVID-19 projeksiyonunda, iş yerlerinin açılması ve toplumun salgına karşı tepkisine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Nüfusun önemli bir kesiminin maske takmaya dikkat ettiği ancak bunun hala yetersiz olduğu belirtilen raporda, Amerikan halkının davranışlarında herhangi bir değişim söz konusu olmadığı takdirde, 1 Ekim itibarıyla COVID-19 kaynaklı ölü sayısının 179 bin 106 olacağı öngörüldü.

Çalışmada, halkın yüzde 95'inin maske takması durumunda ise aynı tarihte ölü sayısının 140 bin civarında kalacağı tahmini yapıldı.

'Maske takmak bulaşımı yarı yarıya düşürüyor'

Washington Üniversitesinde yapılan çalışmada, maske takmanın COVID-19 virüsünün bulaşma oranını yüzde 50'ye kadar düşürdüğü vurgulandı.

Washington Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Enstitüsü, geçen hafta yayınladığı bir değerlendirmede ise 1 Ekim'e kadar ülkedeki ölü sayısının 201 bini geçeceğini öngörmüştü.

ABD Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, ABD'lilerin yüzde 74'ü, sıklıkla veya her zaman maske taktığını belirtiyor.