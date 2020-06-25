Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 9,5 milyona yaklaşırken, can kaybı 482 bini, iyileşen sayısı da 5 milyon 105 bini aştı.

Mısır'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 450 oldu

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 85 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 450'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 1420 kişiye COVID-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 59 bin 561'e çıktığı belirtildi.

Bakanlık, toplam iyileşen sayısını 15 bin 935 olarak açıkladı.

Peru'da son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 182 kişi öldü

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 182 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 8 bin 586'ya yükseldi.

Vaka sayısının 3 bin 879 artarak 264 bin 689'a çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 3 bin 152 artarak 148 bin 437 kişiye çıktı.

Peru'daki ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta yaşanmıştı.