Dünyanın koronavirüs ölümlerine ilişkin son rakamlar
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını yayılmaya devam ediyor. İşte ülkelerin koronavirüs vakaları ve ölümlerine ilişkin son durumu...
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 9,5 milyona yaklaşırken, can kaybı 482 bini, iyileşen sayısı da 5 milyon 105 bini aştı.
Mısır'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 450 oldu
Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 85 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 450'ye yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, 1420 kişiye COVID-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 59 bin 561'e çıktığı belirtildi.
Bakanlık, toplam iyileşen sayısını 15 bin 935 olarak açıkladı.
Peru'da son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 182 kişi öldü
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 182 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 8 bin 586'ya yükseldi.
Vaka sayısının 3 bin 879 artarak 264 bin 689'a çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 3 bin 152 artarak 148 bin 437 kişiye çıktı.
Peru'daki ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta yaşanmıştı.