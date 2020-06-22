Normalleşme sürecine ilk giren eyaletlerden Florida, South Carolina, Georgia ve Texas'ın da aralarında bulunduğu birçok eyalette COVID-19 vaka sayısının arttığı belirtiliyor.

Bu bölgelerde görülen artışta sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan gençlerin büyük rol oynadığını belirten eyalet yetkilileri ve sağlık uzmanları, özellikle katılım sayısı yüksek partilere veya eğlence merkezlerine giden gençlerde yoğun şekilde COVID-19 tespit edildiğini açıkladı.

Vakaların çoğu 30 yaşın altında

Teksas Valisi Greg Abbott, düzenlediği basın toplantısında, mart ve nisan ayı başındaki duruma kıyasla büyük bir fark gözlemlediklerini ve artık Teksas'taki bazı bölgelerde tespit edilmiş vaka sayısının çoğunu 30 yaş altı gençlerin oluşturduğunu ifade etti.

Florida Valisi Ron DeSantis de Florida'da 20-30 yaş aralığında bulunan genç nüfustaki pozitif vakaların yaşlılara oranla yoğun artış gösterdiğini belirtti.

COVID-19 testi pozitif çıkan gençlerin çoğunda herhangi bir belirti görülmediğine dikkati çeken DeSantis, "Bu sonuç daha fazla test yapılmasıyla alakalı değil. Geçen haftalara kıyasla yapılan testlerde daha fazla pozitif sonuç çıkıyor." dedi.

Uzmanlardan Florida uyarısı

Son günlerde Florida, South Carolina ve California eyaletlerindeki vaka sayısı önemli ölçüde artış gösterirken, California New Jersey'i geçerek 175 bin vakayla ikinci sıraya yerleşti.

Florida ise 97 bin vakayla ilk 10 eyalet arasına girdi. Uzmanlar, tedbirlere uyulmaması nedeniyle Florida'nın yaz sonuna kadar COVID-19 konusunda yeni merkez üssü olabileceği uyarısında bulunuyor.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 565 artarak 2 milyon 331 bin 673'e ulaştı.

COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 579 artarak 122 bin 3'e çıktı.