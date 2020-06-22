Dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 468 bin 754'a, vaka sayısı 9 milyon 6 bin 759'a ulaştı.

COVID-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 122 bin 3 ölümle ABD'de görüldü.

Arap ülkelerinde virüs kaynaklı can kaybı artıyor

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 845 olduğu belirtildi.

Açıklamada, 140 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 11 bin 771'e çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 8 bin 422'ye ulaştığı aktarıldı.

Yemen

Yemen Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında, COVID-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 256 olduğu belirtildi. 19 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 941'e çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 347'ye ulaştığı bildirildi.

Söz konusu rakamlar, Yemen hükümetinin kontrolünde bulunan bölgelerdeki vakaları kapsıyor, İran destekli Husilerin elindeki bölgeleri içermiyor.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle COVID-19 kaynaklı can kayıplarının 214'e yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 9 bin 977'ye, iyileşen kişi sayısının 8 bin 284'e ulaştığı aktarıldı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı basın açıklamasında ülkedeki vaka sayısının 1028'e yükseldiğini belirtti.

İşgal ve abluka altındaki Filistin'de bugüne kadar COVID-19'a yakalanan 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 51 kişiye daha COVID-19 teşhisi konulduğunu, böylece vaka sayısının 1587'ye çıktığını bildirdi. Bakanlık ayrıca hastalardan 37'sinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 1068'e ulaştığını aktardı.

Lübnan'da son verilere göre COVID-19 nedeniyle 32 kişi yaşamını yitirmişti.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 1033'e yükseldiği, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 739 olduğu aktarıldı.

Virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmeyen Ürdün'de, COVID-19 nedeniyle şu ana kadar 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Mısır'da son 24 saatte 87 kişi yaşamını yitirdi

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 87 kişinin daha ölümüyle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 193'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte 1475 kişiye COVID-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 55 bin 233'e çıktığı belirtildi.

Bakanlık, toplam iyileşen sayısını 14 bin 736 olarak açıkladı.

Gana'da COVID-19 vaka sayısı 14 bini aştı

Batı Afrika ülkesi Gana'da Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, ülkede şimdiye kadar 270 bin 300 COVID-19 testi yapıldığını belirtti.

Akuffo-Addo, COVID-19 vakası sayısının son 24 saatte 147 artarak 14 bin 154'e yükseldiği bildirdi.

COVID-19 nedeniyle 85 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Akuffo-Addo, iyileşenlerin sayısının da 10 bin 473 ulaştığını ifade etti.

Akuffo-Addo, virüsün en fazla görüldüğü başkent Akra ve Ashanti bölgesinde yeni izolasyon merkezleri açılacağını kaydetti.

Gana'da COVID-19 tedbirlerinin daha da esnetildiğini belirten Akuffo-Addo, "Son sınıf öğrencileri sınavlara hazırlanmak için yarından itibaren okula dönecekler. Okullarda COVID-19'a karşı tüm önlemler alındı ve bu süre zarfında öğrenciler okulda yatılı olarak kalacaklar." dedi.

Öte yandan, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı ölüm olmadığı açıklandı.

Gana'da başkent Akra 8 bin 75, Ashanti 2 bin 812, Western 1148 ve Central 794 kişi ile vaka sayısının en fazla görüldüğü bölgeler oldu.