Şinhua'daki habere göre, IMBCAMS tarafından Yünnan eyaletinde yürütülen potansiyel COVID-19 aşısı çalışmalarında klinik deneylerde 2'nci aşamaya geçildi.

Bu aşamada aşının sağlıklı insanların bağışıklık sistemindeki etkileri değerlendirilecek.

Çin'de bu aşının dışında 5 farklı COVID-19 aşı adayına ilişkin çalışmalar sürüyor.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de vaka sayısı 83 bin 378'e yükselmiş, salgın dolayısıyla 4 bin 634 kişi hayatını kaybetmişti.

Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech, 16 Haziran'da "CoronaVac" adını verdiği COVID-19 aşı adayı için yürüttüğü 1'inci ve 2'nci aşama klinik denemelerden olumlu sonuç aldığını açıklamıştı.

Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor

3 aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

2'nci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

3'üncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.