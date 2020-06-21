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Afganistan'da valinin konvoyuna saldırı: 1 ölü
Afganistan'ın Nuristan Valisi Hafız Abdul Kayyum'un makam aracına düzenlenen silahlı saldırıda valinin bir koruması hayatını kaybetti.
Saldırı sonrası basına açıklama yapan Kayyum, Nuristan'dan başkent Kabil'e doğru giderken başkentin Surubi ilçesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.
Saldırıda bir korumasının yaşamını yitirdiğini ifade eden Kayyum, bir korumasının yaralandığını, kendisinin yara almadan kurtulduğunu söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: nuristan Afganistan saldırı hafız abdul kayyumSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 14:45
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