Saldırı sonrası basına açıklama yapan Kayyum, Nuristan'dan başkent Kabil'e doğru giderken başkentin Surubi ilçesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırıda bir korumasının yaşamını yitirdiğini ifade eden Kayyum, bir korumasının yaralandığını, kendisinin yara almadan kurtulduğunu söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.