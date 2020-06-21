Haber Giriş: Kaynak: Reuters, AA
İngiliz polisinden bıçaklı saldırıya dair yeni açıklama
[Fotoğraf: Reuters]
İngiliz polisi, dün Londra yakınlarında düzenlenen ve 3 kişinin ölümüne 3 kişinin de yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırının "terör saldırısı" olduğunu açıkladı.
Londra'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Reading kasabasında yaşanan saldırıya ilişkin açıklama yapan İngiliz polisi, bunun bir terör saldırısı olduğunu duyurdu.
İngiltere'de bir kasabada düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. İngiliz polisi saldırının terör eylemi olduğunu açıkladı. @trthaber muhabiri Zeynep Eryılmaz, ayrıntıları Londra’dan aktardı.https://t.co/K6d09Q4i4u pic.twitter.com/Ze3ndTcjyL— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 21, 2020
Daha önce yapılan açıklamada, olayın terör saldırısı olarak görülmediği ifade edilmişti.
Başbakan Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırı karşısında dehşete düştüğünü belirtmişti.
Etiketler: londra ingiltere'de saldırı bıçaklı saldırıSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 14:02
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