Londra'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Reading kasabasında yaşanan saldırıya ilişkin açıklama yapan İngiliz polisi, bunun bir terör saldırısı olduğunu duyurdu.

İngiltere'de bir kasabada düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. İngiliz polisi saldırının terör eylemi olduğunu açıkladı. @trthaber muhabiri Zeynep Eryılmaz, ayrıntıları Londra’dan aktardı.https://t.co/K6d09Q4i4u pic.twitter.com/Ze3ndTcjyL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 21, 2020

Daha önce yapılan açıklamada, olayın terör saldırısı olarak görülmediği ifade edilmişti.

Başbakan Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırı karşısında dehşete düştüğünü belirtmişti.