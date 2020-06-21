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Libya Parlamentosu, Sisi'nin 'askeri müdahale' açıklamalarını kınadı
Trablus'taki Libya Parlamentosu, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Libya'ya askeri müdahale yönündeki açıklamalarını en sert ifadelerle kınadı.
Söz konusu kınama, Sisi'nin Libya'ya yönelik açıklamaları üzerine geldi.
Mısır Cumhurbaşkanı, Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.
"Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız." ifadelerini kullanan Sisi, askerlere, "Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.
Etiketler: sisi mısır cumhurbaşkanı Libya ParlamentosuSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 14:39
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