Umman Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, 905 kişiye COVİD-19 teşhisi konulduğunu, 772 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Açıklamada, ölü sayısının 131'e, vakaların 29 bin 471'e, iyileşenlerin sayısının 15 bin 552'ye ulaştığı kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede COVİD-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 60'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 415 yeni vakanın tespitiyle ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 21 bin 331'e çıktığı, bunlardan 15 bin 790 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, 118 kişide daha COVİD-19 tespit edildiğini, 26 kişinin de iyileştiğini açıkladı. Toplam vaka sayısının 9 bin 957'ye, iyileşen kişi sayısının 8 bin 249'a ulaştığı bildirildi.

Virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmeyen Fas'ta, COVİD-19 nedeniyle 213 kişi hayatını kaybetmişti.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı basın açıklamasında ülkedeki vaka sayısının 1022 olduğunu belirtti.

İşgal ve abluka altındaki Filistin'de bugüne kadar COVİD-19'a yakalanan 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.