Yeni Zelanda jeolojik araştırmalar merkezi GeoNet, depremin merkez üssünün Milford Sound bölgesinin 35 kilometre batısı olduğunu aktardı.

Sabah saatlerinde meydana gelen deprem, yerin 5 kilometre altında oluştu.

Güney Adası’nda geniş bir bölgede hissedilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.