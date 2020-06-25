Haber Giriş: Kaynak: AA
Yeni Zelanda’da 5,9 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Milford Sound bölgesinde, 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı olup olmadığını ilişkin açıklama yapılmadı.
Yeni Zelanda jeolojik araştırmalar merkezi GeoNet, depremin merkez üssünün Milford Sound bölgesinin 35 kilometre batısı olduğunu aktardı.
Sabah saatlerinde meydana gelen deprem, yerin 5 kilometre altında oluştu.
Güney Adası’nda geniş bir bölgede hissedilen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Etiketler: Yeni Zelanda depremSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 05:40
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