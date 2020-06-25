Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer'den yapılan açıklamada, yabani otlara karşı kullanılan Roundup isimli ilaçta bulunan glifosat maddesinin kansere yol açtığı iddiasıyla şirket hakkında ABD'de açılan davalardan vazgeçmeleri için davacıların yüzde 75'i ile anlaşıldığı aktarıldı.

10,9 milyar dolarlık ödeme karşılığında yaklaşık 125 bin davanın dörtte üçünün geri çekileceği belirtilen açıklamada, olası davalar için de 1,25 milyar dolar ayrılacağı kaydedildi.

Bayer, 2018'de ABD'li tarım şirketi Monsanto'yu 63 milyar dolara satın almasının ardından Monsanto'nun geliştirdiği Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olduğunu iddia edenlerin açtığı davalarda milyarlarca dolar para cezası ve tazminat ödemeye mahkum edilmişti.