Haber Giriş: Kaynak: AA
Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın doğusundaki Çiba eyaletinde, 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tokyo'nun doğusundaki Çiba'da, 6,2 büyüklüğünde deprem oluştu.
Yerel saatle 04.47'de, 30 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başkent metropolü ve çevre eyaletlerde hissedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.
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