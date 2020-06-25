Haber Giriş: Kaynak: AA
Gana'da 4 büyüklüğündeki deprem halkı sokağa döktü
[Grafik: TRT Haber]
Batı Afrika ülkelerinden Gana'da yıllar sonra meydana gelen deprem panik yaşattı. 4 büyüklüğündeki deprem, başkent Akra ve çevresindeki vatandaşları sokağa döktü.
Akra'ya 6 kilometre uzaklıktaki Gbawe kasabasında, yerin 10 kilometre altında, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ülkede yıllardır önemli depremlerin meydana gelmediğini belirten vatandaşlar, depremin ardından evlerinden çıkarak sokaklarda beklemeye başladı.
Depremde can kaybı veya yaralı olup olmadına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Gana'da en son yaşanan büyük deprem 1936 yılında meydana gelmiş; bu depremde 17 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Gana deprem Gana depremSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 03:41
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