Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ felaketi sonrası bugün sabah saatlerinde başlayan arama-kurtarma çalışmalarına, meteorolojik veriler, teknik heyetin sahada yaptığı incelemeler ve havanın kararması nedeniyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama-kurtarma çalışmalarına 7 Şubat'ta (cuma günü) gün ağarmasıyla birlikte, teknik heyetin yapacağı değerlendirme sonrası başlanacaktır. Bugün 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılan çığ bölgesinde, profesyonel ekipler çığ altında kaldığı değerlendirilen (1) itfaiye erinin çıkarılması için çalışma yapacaktır."

Hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi

Felakette ilk gün 5 kişi hayatını kaybetmişti. Kayıp 2 kişiyi arayan ekibin üzerine çığ düşmesi sonucu ise 36 kişi yaşamını yitirdi.

Çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 41'e yükseldi.

Sağlık Bakanı: 4 hastanın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile çığda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Koca, hastanelerde tedavisi devam edenlerin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"77 hastamız müracaat etti. 4 hastanın yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Bütün hastalarımız içinde durumu ağır olan kimse görünmüyor. Bugün de 20'ye yakın hastamız taburcu edilecek."

Çığ bölgesine geçişlere izin verilmiyor

Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri çığ bölgesinde alan taraması yapıyor. Çalışmalara dedektör köpekler de katılıyor.

Bahçesaray yolunda önlem alan jandarma, güvenlik nedeniyle çığ bölgesine geçişlere izin vermiyor.

Çevre illerden gelen 112, UMKE, AFAD ve Kızılay ekipleri de yakın bir bölgede hazır bekletiliyor.