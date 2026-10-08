Uzay Kongresi tarihinde ilk kez gençler için özel alan kuruldu

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

Etkinlik alanında, kongre kapsamında ilk kez oluşturulan "Future Space" alanının resmi açılışı da gerçekleştirildi.

"Future Space" alanında, yeni nesil uzay teknolojileri, simülasyonlar ve interaktif deneyimler sergileniyor.

Start-up ekosistemini doğrudan uzay profesyonelleriyle buluşturan alan, Beyond Orbit Programı kapsamında seçilen uzay teknolojisi girişimleri ile uluslararası kurum ve firmaları bir araya getiriyor.

Alanda TEKNOFEST şampiyonlarının projeleri de sergileniyor. Gençler ve uzay girişimcileri projelerini tanıtma ve yeni iş birliği fırsatı buluyor.

"Milyondan fazla gencimizi astronotlarımızla buluşturduk"

Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Danışmanı ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam, Türkiye'de teknopark ve AR-GE tasarım merkezlerinin sayısındaki artışa dikkati çekerek, bu bağlamda ülkede uzay farkındalığını da artırmaya çalıştıklarını belirtti.

Bilim söyleşilerinden uzay farkındalığı etkinliklerine, küçük yaştaki çocuklar için kitaplardan gökyüzü gözlem etkinliklerine kadar farklı organizasyonlar gerçekleştirdiklerini anlatan Kökçam, "Astronotlarımızın döndüğü tarihten bugüne 81 ilimizde 1000'den fazla organizasyon düzenledik ve milyondan fazla gencimizi astronotlarımızla buluşturduk. Ülkenin kalkınmasına, gelişmesine, dönüşmesine ve Milli Teknoloji Hamlemizin vücut bulmasına katkı sağlayacak hangi gencimizin, hangi çocuğumuzun, hangi köyden, hangi şehirden, hangi ilden çıkacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. O yüzden tüm bu çalışmalarımızın daha fazla yaygınlaşması, daha fazla başarıya ulaşması için beraber gece gündüz gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Gelecek vadeden kıymetli girişimlerimiz var"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Danışmanı ve Uluslararası Uzay Kongresi Direktörü Emine Doğrukök de Future Space alanını uzun süredir planladıklarını belirtti.

Kongrede farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini, bunlardan birinin de start-up yarışması olduğunu aktaran Doğrukök, "Bu start-up yarışmasında gördük ki bizim çok gelecek vadeden kıymetli girişimlerimiz var ve bunların desteklenmesi gerekiyor, daha görünür olması gerekiyor. Uluslararası uzay ekosistemiyle bağlarının güçlendirilmesi gerekiyor." dedi.

Doğrukök, Future Space'in, gelecek vizyonlarını göstermek ve anlatmak istedikleri bir alan olduğunu da kaydetti.

"Sorumluluğumuz bu fikirlerin büyüyeceği ortamı oluşturmak"

TUA Başkan Yardımcısı Fatih Dulkan da 2025'te uzay ekonomisinin yaklaşık 630 milyar dolara ulaştığını ve bunun 544 milyar dolarının ticari olduğunu belirtti.

Uzayın büyüyen ekonomisinin gençlere yeni iş fırsatları sunduğuna dikkati çeken Dulkan, dünya çapında başarıya ulaşmış pek çok teknoloji şirketinin, küçük bir ekip, iyi tanımlanmış bir problem ve daha iyi bir çözüm geliştirme cesaretiyle yola çıktığını anlattı.

Dulkan, geleceğin büyük uzay şirketlerinden biri ya da oyunun kurallarını değiştirecek bir teknolojinin, etkinlikte bulunan bir gençten çıkabileceğine işaret ederek, "TUA olarak bizim sorumluluğumuz, bu fikirlerin büyüyeceği ortamı oluşturmak, girişimcilerimizi bilgiyle, altyapıyla, yatırımla, sanayiyle ve uluslararası ağlarla buluşturmak." ifadesini kullandı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu da katılımcılara Türkiye'nin turizm potansiyeline ilişkin sunum yaptı.