Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da bir mahalle karantinaya alındı
Van'ın Gürpınar ilçesindeki Otbiçer Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 6 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı Otbiçer Mahallesi'nde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.
Jandarma ekipleri, 804 kişinin yaşadığı mahalleyi giriş ve çıkışlara kapattı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs
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