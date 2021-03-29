Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 09:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kısıtlamalara uymayan 21 bin 495 kişi hakkında işlem yapıldı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, 22-29 Mart tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 bin 495 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme döneminde ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında devam ettiği hatırlatıldı.
Açıklamada, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta içi 21.00-05.00 arası, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise cuma 21.00-05.00 arası ve cumartesi 21.00'den başlayıp pazartesi günü 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı belirtildi.
Bu kapsamda 22-29 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 bin 495 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı.
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