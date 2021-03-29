4 kentte bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, 4 kentin bazı yerleşim bölgelerinde karantina uygulaması başlatıldı.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde artan koronavirüs vakaları üzerine, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.
Durum değerlendirmesi yapan Kurul,yeni bir karar aldı.
Bu kapsamda, Karacaören Mahallesi'nde 7 gün karantina uygulanması kararlaştırıldı.
Van'da bir mahalle karantinaya alındı
Van'ın Gürpınar ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu, 6 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı Otbiçer Mahallesi'nde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi.
Jandarma ekipleri, 804 kişinin yaşadığı mahalleyi giriş ve çıkışlara kapattı.
Çorum'da bir apartmana karantina kararı
Çorum'da Gülabibey Mahallesi Bağcılar 65. Sokak'taki bir binada yapılan filyasyon çalışmasında 9 haneden 6'sında COVID-19 testi pozitif kişilerin bulunduğu tespit edildi.
Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, apartmanda ikamet eden pozitif ve temaslı kişilerin 10 gün karantinaya alınmasına karar verdi.
Karantina sürecinde binada yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.
Çankırı'da bir köyde karantina başlatıldı
Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yuvasaray köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.
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