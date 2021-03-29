Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta iki okulda yüz yüze eğitime ara verildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki iki okulda yüz yüze eğitime ara verildi. Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen eğitim, uzaktan sürdürülecek.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakaları üzerine, iki okulda eğitime ara verilmesini kararlaştırdı.
Başçiftlik İlkokulu ve Başçiftlik Şehit Murat Kılınç Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yüz yüze eğitim 7 gün yapılamayacak.
Söz konusu okullarda eğitim öğretim uzaktan devam edecek.
Etiketler: Koronavirüs Uzaktan Eğitim Yüz Yüze Eğitim
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