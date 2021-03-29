İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakaları üzerine, iki okulda eğitime ara verilmesini kararlaştırdı.

Başçiftlik İlkokulu ve Başçiftlik Şehit Murat Kılınç Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yüz yüze eğitim 7 gün yapılamayacak.

Söz konusu okullarda eğitim öğretim uzaktan devam edecek.