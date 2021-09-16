Van'da barajlardaki su seviyesinde kuraklık nedeniyle ciddi oranda düşüş yaşandı. Havzadaki barajlarda balık ölümleri artmaya başladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, çok sayıda ölü balığın kıyıya vurduğu Koçköprü Barajı'nda incelemede bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Akkuş, bölgede alg ve plankton artışının olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Suya azot fosfat girdisi ile beraber burada mikro ipliksi algler saatler içerisinde çoğalarak balıkların solungaçlarını tıkıyor ve balık ölümleri gerçekleşiyor. Koçköprü Barajı'nda tipik bir ötrofikasyon hadisesi yaşıyoruz. Su oldukça bulanık ve oksijen seviyesi haliyle düşüyor. Binlerce balığın öldüğüne şahitlik ediyoruz. Bu sene kuraklıktan dolayı baraj göllerinde su seviyelerinde inanılmaz bir düşüş meydana geldi. Belki de tarihinde hiç olmadığı kadar baraj göllerinde su seviyesi azaldı. Önümüzdeki aylarda yağmurla beraber umuyoruz ki tekrardan barajlara su girdisi olacak ve su seviyeleri yükselecek."

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de laboratuvar ortamında incelenmek üzere Koçköprü ile Muradiye'deki Sarımehmet barajlarından numune aldı.