Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de feci kaza: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aynı yönde seyreden tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beylikbağı Mahallesi geçişinde Y.C.C. idaresindeki otomobil, M.Ş'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Y.C.C, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Y.C.C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, incelemelerin ardından merkez mezarlığı morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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