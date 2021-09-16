Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 09:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sakarya'da hortum korkuttu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde deniz üzerinde oluşan hortum korku dolu anlar yaşattı.
Rüzgar ve kapalı havanın etkili olduğu Karasu ilçesi 32 evler mevkiinde dün akşam saatlerinde denizde hortum oluştu.
Bir süre sonra sahil şeridinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle kum fırtınası meydana geldi. Metrelerce havaya kalkan kum kümeleri ilçe merkezinden de görüldü.
Karaya çıkmadan etkisini kaybetti
Sahile yakın oluşan hortum karaya çıkmadan son buldu. Karaya ulaşmaması büyük bir facianın önüne geçti.
Bu arada hortumun oluştuğu anlar vatandaşların cep telefonlarınca kaydedildi.
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